La Fiorentina tratta col Milan, ma non c’è fretta. Abbandonata la pista napoletana

Un esterno destro per la Fiorentina, al posto di Pol Lirola che è approdato all’Olympique Marsiglia. Il primo nome della lista è diventato Andrea Conti.

Ha poco spazio nel Milan e in viola avrebbe modo di giocare con più continuità. A oggi, si legge su La Repubblica, il problema più importante però è la formula da trovare. Il club rossonero punta ad un prestito con obbligo di riscatto e valuta il cartellino del giocatore sugli 8 milioni di euro. La Fiorentina invece sarebbe più propensa a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Conti ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. I contatti vanno avanti in attesa di novità importanti.

Dopo qualche sondaggio i viola hanno invece deciso di non seguire la pista Kevin Malcuit in uscita dal Napoli.