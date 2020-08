La Fiorentina tratta con il Betis l’addio di Pulgar: ecco la prima offerta e la richiesta di Pradè

Dopo una prima stagione alla Fiorentina tra luci ed ombre, Erick Pulgar potrebbe presto dire addio. Secondo quanto scrive Pablo Ramos, giornalista di ESPN, su Twitter, il Real Betis avrebbe offerto al club di Rocco Commisso dieci milioni di euro per acquistare il centrocampista cileno. La richiesta della Viola, però, è di quindici milioni, per questo la prima proposta degli andalusi è stata respinta al mittente. Le negoziazioni tra le due società, però, starebbero continuando e nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori novità in merito.

🚫 OFERTA RECHAZADA 🟣

El Betis de Pellegrini ofreció 10 millones de euros por Erick Pulgar, pero la Fiorentina pide 15M. No fue aceptada la primera propuesta, pero las negociaciones continúan. pic.twitter.com/vsoqV34dwH — Pablo Ramos (@pabloramosg) August 12, 2020