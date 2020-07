La Fiorentina tratta il rinnovo di Vlahovic: nei prossimi giorni…

La Fiorentina è al lavoro per il rinnovo di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto nel 2023. Il procuratore dell’attaccante serbo, Darko Ristic, è in Italia e nei prossimi giorni, come si legge su tuttomercatoweb.com, incontrerà la dirigenza gigliata per definire i dettagli del contratto. L’ex Partizan Belgrado è finito nel mirino di diverse squadre, per cui i viola vorrebbero anticipare eventuali problemi e chiudere il discorso in poco tempo.

0 0 vote Article Rating