La Fiorentina trema due volte ma chiude in parità il primo tempo contro l’Inter. Panico costretta ad un cambio pesante

Si è appena concluso il primo tempo di Fiorentina-Inter femminile, chiuso sul punteggio di 0-0 ma con alcuni rischi per la compagine viola.

Dopo un avvio compassato delle due formazioni, con qualche timido spunto dall’una e dall’altra parte, è la squadra di Panico a subire il primo colpo. A seguito di un duro scontro di gioco, la centrocampista francese Huchet è stata costretta al cambio con l’islandese Jóhannsdóttir.

Pochi i sussulti, con gli ospiti che provano ad impensierire Schroffeneger con la ex di turno, Tatiana Bonetti. Jackmon e Longo sono i clienti scomodi a cui l’Inter deve opporsi, anche se non riescono a sfondare l’attenta retroguardia nerazzurra. Viola vicine al vantaggio al 36′ con una conclusione sballata di Monnecchi che cestina da dentro l’area una buona chance. Pochi minuti dopo è l’Inter a schiantarsi sulla traversa con un colpo di testa di Polli direttamente da corner. Al 43′ un’altra occasione pericolosa per le nerazzurre che trovano il palo da fuori area con Karchouni.