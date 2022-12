La Fiorentina trema per Amrabat

La Fiorentina nel corso di questo mercato invernale dovrà stare attenta all’assalto che sta preparando il Liverpool per Sofyan Amrabat.

E’ un momento, quello che stiamo vivendo, in cui le voci sul centrocampista si susseguono in modo vorticoso.

In Inghilterra e in Marocco sostengono che i Reds siano pronti a mettere sul piatto 45 milioni di euro, più del doppio rispetto alla cifra sborsata nel 2020 da Rocco Commisso per portare a Firenze il nazionale marocchino.

A queste voci dobbiamo aggiungere anche alcune dichiarazioni del fratello del giocatore, Nordin, che hanno fatto salire l’allarme in queste ore: “I grandi club europei si stanno svegliando e stanno preparando l’assalto”.