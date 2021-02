La Fiorentina trova il sostituto di Dalle Mura

Dopo aver ceduto in prestito Christian Dalle Mura alla Reggina, la Fiorentina ha individuato il suo sostituto. Si tratta del difensore centrale di proprietà del Frosinone, Pietro Giordani.

Stiamo parlando di un classe 2002 che, dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile giallazzurro, è stato aggregato in questa stagione alla prima squadra, facendo il suo esordio in Coppa Italia contro il Padova. Inizialmente, in maglia viola sarà impiegato nella Primavera di Alberto Aquilani. A riportare la notizia è il sito Gianlucadimarzio.com.