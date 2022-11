La Fiorentina trova l’avversario più difficile che poteva incontrare nei play off. Buono il sorteggio per la Lazio

Com’era scontato che fosse, ormai vi è una lunga tradizione a dimostrarlo, la Fiorentina pesca nell’urna l’avversario più difficile che avrebbe potuto incontrare nel turno di play off della Conference League, ovvero i portoghesi dello Sporting Braga. Per carità, non stiamo parlando del Bayern Monaco o del Manchester City, ma di una squadra comunque alla portata dei viola. Però niente a che vedere con il restante gruppetto di squadre retrocesse dall’Europa League. Il vantaggio sarà quello di giocare la seconda in casa.

Bene è andata alla Lazio che dovrà confrontarsi coi romeni del Cluj.

14.11: Via ai sorteggi

Qarabag-Gent

Trabzonspor-Basilea

Lazio-Cluj

Bodo Glimt-Lech Poznan

Braga-Fiorentina

AEK Larnaca-Dnipro-1

Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrado

Ludogorets-Anderlecht

14.07: L’ex giocatore del Liverpool, Vladimír Smicer, in quanto rappresentante della Cechia (la finale della Conference sarà a Praga) viene invitato sul palco per tirare su le palline con dentro i nomi delle squadre.

14.05: Il segretario generale della Uefa, Giorgio Marchetti, elenca alcune curiosità sulla competizione e spiega i criteri del sorteggio.

14.02: Manca poco all’estrazione dei nomi dall’urna, vengono presentate le squadre che sono ‘retrocesse’ dall’Europa League.

Nuovo sorteggio di Conference League per la Fiorentina. La squadra di Italiano che è arrivata seconda nel proprio girone, verrà accoppiata contro una terza dei gruppi di Europa League per giocare il turno di play off. Chi passa poi disputerà gli ottavi di finale. I viola sono testa di serie in questo sorteggio, il che comporta che giocheranno in casa la gara di ritorno e non potranno essere abbinati con la Lazio perché i derby a questo punto della competizione non sono ancora consentiti.