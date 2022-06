La Fiorentina U13 si laurea vice campione d’Italia. Battuti Milan e Napoli, arresi solo all’Atalanta

La Fiorentina Under 13 si “laurea” vice-campione d’Italia. Lo comunica il sito ufficiale ACF Fiorentina con una nota. A Tirrenia si sono svolte le final four per le squadre che si sono contese lo Scudetto. Il traguardo è stato raggiunto dai giovani viola dopo aver battuto Empoli, Olbia e Cesena.

Prima del test decisivo, durante le final four la Fiorentina è riuscita a superare gli ostacoli Milan e Napoli. L’ultimo appuntamento, purtroppo, vede sfumare il sogno Scudetto con una sconfitta contro l’Atalanta. Come riporta la nota, rimane comunque una stagione nettamente positiva.