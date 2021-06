La Fiorentina U17 finisce la stagione con una sconfitta nel derby contro l’Empoli

Grazie ai gol di Renzi e Falsini l’Empoli U17 conquista per 1-2 (per i viola a segno Sene) il derby contro la Fiorentina valido per l’ultima partita di regular season del Campionato Nazionale Under 17 2020-21. Le due compagini toscane erano in lotta per il terzo posto nel Gruppo 6, visto che erano appaiate a 10 punti entrambe. Una terza posizione finale che comunque non consente all’Empoli di raggiungere i playoff. Alla fase successiva ci va la Roma, prima classificata con una giornata in anticipo, esclusa la Lazio seconda. La Fiorentina dunque finisce il girone quarta, alle spalle dell’Empoli e davanti al fanalino di coda Pisa.