La Fiorentina U18 di Buso batte la Roma e vola momentaneamente al primo posto in classifica

La squadra U18 della Fiorentina guidata da Renato Buso ha battuto questo pomeriggio la Roma per 2-1 tra le mura amiche e si è portata momentaneamente in testa alla classifica del Campionato Nazionale Under18. Al terzo minuto ha sbloccato la gara Fiumalbi per i viola su rigore. Il pareggio dei giallorossi è stato siglato da Pisilli, ma allo scadere Andrej, subentrato, ha segnato il gol vittoria per la Fiorentina.

La squadra viola è attualmente prima a 10 punti (6 partite giocate) e ha superato proprio la Roma ferma a 9 punti (4 partite giocate). Terzo il Monza (5 partite giocate) a 7 punti insieme all’Inter (3 partite giocate).