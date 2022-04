Grande vittoria quella della Fiorentina Under 18 oggi pomeriggio al Bozzi. La squadra di mister Papalato ha battuto la capolista Roma per 4-2 nella gara valevole per l’undicesima giornata di ritorno. Per la squadra gigliata a segno Nardi, Atzeni e un doppio Farneti. Gli ospiti sono andati a segno con Liburti e Falascia.

La Fiorentina sale così a 47 punti in classifica (in 26 partite), rimanendo sempre in zona play off.