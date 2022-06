Finisce in parità la semifinale per lo scudetto giocata dalla Fiorentina Under 15. A Bologna finisce infatti per 1-1, con Maiorana che ha risposto al vantaggio siglato dai rossoblu.

Il verdetto per l’accesso alla finalissima è rimandato a a domenica prossima, quando i viola potranno fare affidamento su vittoria e pareggio per poter proseguire nel loro cammino grazie al miglior piazzamento in campionato.