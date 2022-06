La Fiorentina Under 15 vola in finale scudetto! Maiorana ancora decisivo, Bologna battuto ed ora la sfida al Milan

La Fiorentina Under-15 di mister Nicola Magera si impone 2-1 sul Bologna al Bozzi e vola in finale scudetto! Grandissima cavalcata dei giovani viola che giocheranno il prossimo 24 giugno in gara secca contro il Milan. Decisive per la Fiorentina le reti di Maiorana al 72’ e di Cristodaro al 92’, al secondo minuto di recupero del secondo tempo supplementare. Le due segnature hanno permesso di ribaltare l’iniziale vantaggio dei rossoblu con Castaldo al 37’.

I giovani gigliati potevano contare su due risultati su tre per centrare la finale, complice l’1-1 ottenuto una settimana fa a Bologna, grazie anche in quel caso alla rete anche di Maiorana nel finale. Nell’altra semifinale, il Milan a Trigoria ha battuto la Roma 1-0 e si è qualificato per l’ultimo atto del torneo.