La Fiorentina Under 17 perde la gara di ritorno con la Roma e deve abbandonare il sogno scudetto

Il sogno scudetto della Under 17 della Fiorentina allenata da Daniele Galloppa si ferma a Trigoria. I viola hanno infatti perso la semifinale di ritorno contro la Roma per 3-1 dei quarti di finale del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B 2021/2022.

All’andata i gigliati avevano vinto per 2-0, ma i giallorossi hanno ribaltato il verdetto con i gol di Misitano, Joao Costa e Bolzan. A poco serve la rete viola siglata da Braschi. E così, grazie a questa vittoria e al miglior piazzamento in campionato, è la Roma a qualificarsi alle semifinali per lo scudetto.