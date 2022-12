Grande scontro diretto oggi per la Fiorentina Under 18 di Christian Papalato: al ‘Bozzi’ contro la Roma è arrivato uno 0-0 comunque non privo di emozioni.

Un risultato che mantiene la seconda squadra del vivaio gigliato in vetta alla classifica del proprio girone con 23 punti, dopo 10 giornate. I giallorossi salgono invece a quota 20, sempre a 3 punti di distanza.