La Fiorentina va in Paradiso… solo per cinque minuti. Ma il gap con l’Europa si assottiglia eccome

Non solo nei punti in classifica ma anche nell’approccio, nella caratura, nella maturità stessa: la Fiorentina di ieri ha dato la sensazione di aver accorciato le distanze con l’Europa, dove per Europa si intendono naturalmente quelle squadre che da qualche anno ormai giocano le coppe con regolarità. Doveva essere un turno sfavorevole ai viola e invece con il derby romano di oggi pomeriggio, potrebbe esserci un avvicinamento su una delle due o tuttalpiù il mantenimento dello status quo, in caso di pareggio.

La Fiorentina ieri è stata anche in Paradiso, come scrive La Nazione, anche se per appena cinque minuti: quelli tra il gol di Torreira e il pareggio di Dumfries. Stavolta però la squadra viola è stata brava a gestire il risultato e a portare punti a casa.