La Fiorentina va per la cifra tonda: 80 milioni di euro da incassare per rifare la squadra

Quale sarà il prezzo finale di Vlahovic? La chiave del mercato della Fiorentina sta e starà davvero nei soldi che la società potrà incassare dalla cessione del proprio centravanti.

Su La Nazione si legge che i viola vanno per la cifra tonda: 80 milioni di euro. Una somma che può essere la base di partenza su cui far ruotare le operazioni in entrata fin da gennaio prossimo.

Del resto il giocatore si sta confermando domenica dopo domenica a suon di gol e ha su di sé gli occhi puntati addosso di tanti grandissimi club.