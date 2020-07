La Fiorentina va sullo svincolato Mandzukic. E non è la sola squadra italiana…

Arrivano altre conferme sul fatto che la Fiorentina sia sulle tracce di Mario Mandzukic. L’ex attaccante della Juventus si era trasferito in Qatar all’Al-Duahil, ma dopo appena sei mesi di permanenza ha rescisso il proprio contratto. Adesso, si legge su Gianlucadimarzio.com, i viola e il Benevento hanno tastato il terreno per capire se riportarlo in Italia è un’operazione fattibile. Un attaccante di esperienza potrebbe servire ai viola che hanno diversi giovani, molto acerbi sotto porta.

