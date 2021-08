La Fiorentina valuta il futuro di Maleh: nuovo ritorno al Venezia per fare esperienza?

Secondo quanto riportato dal giornalista e esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la Fiorentina starebbe ancora valutando il da farsi con Youssef Maleh. Il centrocampista potrebbe essere ceduto in prestito per fare esperienza in una squadra dove troverebbe più spazio rispetto a Firenze. In pole, in caso di cessione, ci sarebbe la possibilità di un suo ritorno al Venezia. La società lagunare che non ha mai nascosto la volontà di riaverlo con sé ancora in prestito fin dal suo arrivo a Firenze.