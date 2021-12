La Fiorentina valuta la posizione di Kokorin. Accelerazione per un nuovo centravanti

Con il presidente Commisso presente in città, nelle prossime ore in casa Fiorentina si parlerà anche di mercato e degli attaccanti in particolare. Lo scrive La Nazione.

Secondo il giornale cittadino i dirigenti viola valutano la posizione di Kokorin, mentre è possibile anche un’accelerata in direzione del centravanti della Roma (ma di proprietà del Real Madrid), Borja Mayoral.

Il russo si è rivisto ieri in campo dopo un’assenza di qualche settimana, ma ha giocato solamente cinque minuti (recupero compreso) e continua dunque ad essere una sorta di oggetto misterioso.