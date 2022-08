La Fiorentina valuta un altro nome per il centrocampo e guarda in casa del Feyenoord

Quando c’è una necessità, è bene mettere sul tavolo più opzioni onde evitare il rischio di rimanere a bocca asciutta. Ecco perché la Fiorentina, in queste forte su Barak, non rinuncia ad osservare altri centrocampisti. Rimanendo in Italia, come nel caso di Bajrami, ma anche guardando all’estero.

L’ultimo nome a tal proposito è quello di Orkun Kokcu, giocatore olandese naturalizzato turco del Feyenoord. Secondo Gianluca Di Marzio, la Fiorentina avrebbe inserito il suo nome nella lista come opzione ulteriore ai nomi già fatti. Cresciuto nel settore giovanile del club olandese, in prima squadra Kokcu ha totalizzato 130 presenze segnando 20 gol. Si tratta di una mezz’ala offensiva, capace di utilizzare entrambi i piedi e abile sia nel palleggiare che nell’attaccare.