La Fiorentina verso Cagliari sotto gli occhi di Commisso. Il presidente ‘scorta’ Milenkovic con grandi sorrisi FOTO

Fiorentina in campo al centro sportivo per preparare la delicata trasferta contro il Cagliari di mercoledì. Presente al campo anche il presidente viola, Rocco Commisso, che come mostrato dalla società sui propri social, ha un’aria molto più rilassata dopo il successo ottenuto contro la Lazio.

Il numero uno gigliato si è intrattenuto con il difensore Nikola Milenkovic, ‘scortato’ in campo a braccetto con tanto di grandi sorrisi. Ovviamente non è dato sapere che cosa si siano detti i due.