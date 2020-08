La Fiorentina viene “beffata” dall’ Europa: un obiettivo scappa altrove per giocare le coppe

I destini di Fiorentina e Jan Vertonghen sembrano sempre più distanti. L’ex giocatore del Tottenham, infatti, si potrebbe accasare presto al Benfica. A scriverlo è il giornale portoghese Record che precisa come Vertonghen scelga Lisbona per un semplice fatto: l’Europa.

Ebbene sì, anche in questo caso, la Fiorentina non viene considerata perchè non ha centrato la qualificazione alle coppe europee. Sicuramente il Presidente Commisso e Beppe Iachini lavoreranno per riportare la Fiorentina dove gli spetta, intanto però i viola restano beffati da un signor svincolato che avrebbe fatto sicuro comodo nella linea difensiva della prossima stagione.

La Fiorentina ripartirà, intanto, da Martin Caceres mentre si attende il rinnovo di Nikola Milenkovic.