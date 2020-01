La Fiorentina vince a Bologna e respira un po’, ora attesa per gli altri scontri play-out. Risultati e classifica Primavera

E’ tornata finalmente a vincere la Fiorentina Primavera, sul campo di un Bologna in grossa difficoltà: successo utile a sorpassare proprio i rossoblu in classifica e a risalire un po’ verso il centro della graduatoria. Oggi in campo però Lazio, Torino e Sassuolo, impegnate in scontri diretti molto caldi in zona play-out.

Chievo-Roma 2-2

Inter-Pescara 2-2

Empoli-Juventus 2-0

Bologna-Fiorentina 0-1

Atalanta-Sampdoria 2-2

Genoa-Cagliari oggi

Torino-Napoli oggi

Lazio-Sassuolo oggi

Classifica: Atalanta 42, Cagliari 32, Inter 28, Roma, Juventus 27, Genoa 24, Sampdoria. Empoli 23, Fiorentina, Torino 18, Sassuolo, Lazio 17, Bologna 16, Pescara 15, Chievo 11, Napoli 9.