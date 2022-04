La Fiorentina vince ancora e scavalca la Lazio: ora pressione sulle romane e l’Atalanta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Seconda vittoria di fila per la Fiorentina che batte anche il Venezia per 1-0 e continua la sua marcia in piena zona europea: tre punti che valgono il sorpasso momentaneo alla Lazio al sesto posto, l’allungo sull’Atalanta e il -1 dalla Roma.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 71, Inter* 69, Napoli 66, Juventus 62, Roma 57, Fiorentina* 56, Lazio 55, Atalanta* 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino*, Udinese** 39, Bologna* 37, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Venezia*, Genoa 22, Salernitana** 19.

*una partita in meno