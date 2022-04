La Fiorentina vince il derby e torna a tallonare Roma, Atalanta e Lazio. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una vittoria fondamentale per la Fiorentina, per quanto sofferta, nel derby del lunch match con l’Empoli: il gol di Gonzalez dà continuità alla squadra viola e alla rincorsa per l’Europa che per il momento non può che continuare. In attesa del recupero con l’Udinese e delle sfide delle altre.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus 59, Lazio 52, Roma, Atalanta* 51, Fiorentina* 50, Sassuolo 43, Verona 42, Torino* 38, Bologna*, Empoli 33, Spezia 32, Udinese** 30, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia*, Genoa 22, Salernitana* 16.

*una partita in meno