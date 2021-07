La Fiorentina vira su Lamela. Il fattore ‘contratto’ che potrebbe fare la differenza

Spunta un nuovo nome per il calciomercato della Fiorentina. Si tratta di Erik Lamela, esterno d’attacco argentino in forza al Tottenham e già visto in Italia con la maglia della Roma dal 2011 al 2013.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il classe ’92 sarebbe il nuovo obiettivo di mercato del club di Rocco Commisso. A rendere possibile l’affare è la scadenza di contratto del giocatore in forza agli Spurs, che diventerà un parametro zero nel 2022. Per questo motivo, il Tottenham starebbe pensando di cedere subito Lamela così da evitare di perderlo a zero. Nell’ultima stagione, l’argentino ha giocato trentacinque partite in tutte le competizioni con quattro gol e un assist.