La Fiorentina vola con un altro successo e sbarca al terzo posto, ad un passo dal Cagliari. Risultati e classifica Primavera

Seconda vittoria di fila per la Fiorentina Primavera, dopo quella nel recupero infrasettimanale contro il Napoli: stavolta al ‘Bozzi’ si è arreso il Verona, caduto per 2-0 sotto i colpi di Frison e Seck. Una giornata dove sugli altri campi sono arrivati diversi passi falsi, tra cui quelli di Inter, Cagliari e Atalanta, secondo ora ma con un solo punto di vantaggio sulla formazione viola. I ragazzi di Aquilani arrivano così fino al terzo posto, in piena zona play-off.

Torino-Genoa 0-0

Sassuolo-Cagliari 2-0

Lecce-Atalanta 2-1

Spal-Bologna 2-2

Inter Empoli 2-2

Fiorentina-Verona 2-0

Roma-Pescara 2-1

Napoli-Milan domani

Sampdoria-Juventus domani

Classifica: Roma 49, Cagliari* 39, Fiorentina 38, Inter, Sassuolo 37, Sampdoria* 36, Atalanta, Juventus* 34, Torino 31, Milan* 30, Genoa 29, Verona 28, Empoli 26, Napoli**, Bologna, Lecce 25, Spal 19, Pescara 9.

*una partita in meno