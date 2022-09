La Fiorentina vola tra le prime cinquanta squadre in Europa…grazie ai suoi tifosi

Sul fronte spettatori, la Fiorentina può essere assolutamente contenta di quello che sta avvenendo nel corso di questa stagione.

Fin qui si registra una media presenze che porta i viola nella top 7 in Italia e tra le prime 50 in Europa (almeno tenendo in considerazione i primi cinque campionati del nostro continente).

33878 persone al Franchi, vogliono dire per i gigliati la settima posizione nel nostro paese, dietro Milan, Inter, Roma, Lazio, Juventus e Napoli, ma anche il 45esimo posto in Europa, dove invece comanda il Barcellona, seguito dal Borussia Dortmund e dal Bayern Monaco.

E il tutto in attesa di uno stadio che sia sicuramente molto più accogliente dell’attuale dove, se piove, ad esempio, gli spettatori tornano a casa bagnati e dove le curve sono molto lontane dal campo.