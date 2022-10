La Fiorentina voleva Okaka? Il fratello procuratore: “In passato c’era interesse, poi…”

Si avvicina Fiorentina-Basaksehir, sfida importante per il proseguo della Conference League. Uno dei protagonisti della squadra turca è l’attaccante italiano Stefano Okaka, che in passato sembra essere stato cercato dalla Viola. A tal proposito, il fratello di Stefano (nonché suo agente), Carlo Okaka, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Daniele (Pradè, ndr) lo conosce, ci ha passato del tempo anche a Udine. Le battute si sprecano, ma da lì a un ‘vieni a Firenze’ o a un concreto tentativo… ci passa un abisso“.

In ogni caso, aggiunge: “So che, però, ai tempi la Fiorentina si era interessata a Stefano. Poi non se n’è mai fatto di nulla. Sarò allo stadio? Certamente, io con tutta la famiglia per vedere mio fratello”.