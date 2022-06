La Fiorentina volta pagina per la fascia destra: Bellanova in pole, ma il Cagliari spara alto per lui

Nonostante a Madrid la situazione non sia del tutto chiara, la Fiorentina ormai ha voltato pagina per la fascia destra. Odriozola è tornato alla base e gli occhi della società sono già altrove. Tra i nomi presenti sul taccuino di Pradè c’è Raoul Bellanova, di recente riscattato dal Cagliari strappandolo al Bordeaux. I sardi, alle avances viola, hanno chiesto 20 milioni per il terzino ventiduenne. Una cifra alta, che però non ha fatto calare l’interesse dei viola per i ragazzo.

Dalla sua la Fiorentina ha la possibilità di offrire un posto da titolare praticamente fisso e la partecipazione alla Conference League. Carte importanti per la mano viola, che però dovrà abbassare e pretese della società isolana. Per la destra ci sono anche i nomi di Dodo e Bellerin. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport.