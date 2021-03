“La Fiorentina vuol riportare in Italia Fatih Terim”. Ma è già il 1 aprile e non ce ne siamo accorti?

Ma è già il 1 aprile e non ce ne siamo accorti? Ironia a parte, in chiave Fiorentina riportiamo a titolo di curiosità la notizia che è uscita in Turchia in queste ore. Il quotidiano Fanatik scrive che il club viola vuol riportare in Italia nientemeno che Fatih Terim, detto l’Imperatore. E questo a distanza di 21 anni dalla prima esperienza dello stesso Terim a Firenze.

Nei prossimi giorni, si legge ancora, un’offerta ufficiale dovrebbe essere indirizzata al tecnico del Galatasaray che è in scadenza di contratto e per il quale non è ancora arrivata una proposta dalla società di Istanbul.

Sarebbe un altro ritorno, l’ennesimo degli ultimi anni, anche molto affascinante se vogliamo. Ma allo stesso tempo è anche poco credibile che possa concretizzarsi.