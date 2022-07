La Fiorentina vuole aggiudicarsi anche Praet e prepara una strategia ben definita per chiudere la trattativa

Sul taccuino della Fiorentina c’è il nome del duttile centrocampista Dennis Praet, vecchio pallino del ds Daniele Pradè di proprietà del Leicester e che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Torino.

Il Corriere dello Sport di oggi spiega che la Fiorentina ha una strategia ben definita per tentare di aggiudicarsi il giocatore. Il club viola dovrebbe far recapitare alla dirigenza inglese un’offerta da 7 milioni, pari a quella del Torino. Tale cifra verrà con tutta probabilità rifiutata, ma, con un rilancio importante, potrebbe avviarsi una trattativa in discesa per i viola.

Praet appare così sempre più un obiettivo concreto della Fiorentina, resta da vedere come si svilupperà la trama di mercato.