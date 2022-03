La Fiorentina vuole decollare, ma servono i gol degli esterni. Il confronto con il Bologna

Una delle prime richieste fatte da Vincenzo Italiano ai suoi esterni d’attacco è stata quella di trovare la via del gol con continuità. Fino ad ora, però, non è andata all’altezza delle aspettative e se la Fiorentina si trova in corsa per l’Europa, lo deve ai gol dei suoi attaccanti centrali. Vlahovic fino a gennaio, Piatek e Cabral (quattro reti in Serie A in due) da febbraio in poi.

Per sperare in un finale di stagione importante, la Fiorentina si aspetta qualche rete in più dai vari Nico Gonzalez, Ikoné, Sottil, Saponara e Callejon. In totale, i cinque esterni d’attacco di Italiano hanno segnato otto gol sui quarantasei totali della Viola. I soli Barrow e Orsolini ad esempio, di scena domenica al Franchi, ne hanno fatti in due appena uno in più della Fiorentina.