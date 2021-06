La Fiorentina vuole evitare giochi a rialzo sul mercato. Guedes tra i nomi più papabili, Politano resta un’incognita

La Fiorentina non ha nessuna intenzione di immischiarsi in pericolosi giochi al rialzo nelle trattative per profili di alto livello come Sergio Oliveira e Nico Gonzalez, per i quali proseguono rispettivamente i rapporti con Porto e Stoccarda anche se le cifre richieste continuano ad essere alte. Meno esoso è invece il Valencia per un altro esterno, ovvero Goncalo Guedes. Quest’ultimo rispetto a Oliveira ha 5 anni in meno e il club spagnolo ha bisogno di vendere. La trattativa potrebbe decollare in tempi brevi. La società viola resta poi vigile su un giocatore pupillo di Gattuso a Napoli come Matteo Politano. Il neo tecnico dei partenopei Luciano Spalletti è infatti ancora indeciso sulla permanenza o meno dell’esterno, e la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni.