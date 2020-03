La Fiorentina vuole giocare, ma online! Ecco il torneo virtuale organizzato dalla società viola

Un torneo online per tutti gli appassionati di FIFA e PES, due tra i più famosi videogiochi di calcio disponibili su Playstation 4. Questa è la nuova idea della Fiorentina in collaborazione con Hexon Esport che vedrà sfidarsi virtualmente più di 500 videogiocatori. L’iscrizione è completamente gratuita e le date dei due tornei sono 21-22 marzo per PES 2020 e 24-25 marzo per FIFA 2020. Una bella idea per combattere la noia da quarantena di molti ragazzi costretti a rimanere in casa per l’emergenza Coronavirus. Lo riporta il sito Calcio & Finanza.