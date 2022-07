La Fiorentina vuole liberarsi di Kouame: Anderlecht e Cremonese possono darle una mano

C’era anche Christian Kouame nel gruppo viola che si è allenato per due settimane a Moena: l’ivoriano è solo in attesa di una nuova sistemazione visto che già l’anno scorso era stato bocciato da Italiano e non a caso in amichevole è stato impiegato sempre da subentrante per qualche scampolo di gara. Difficile immaginare una cessione remunerativa per la Fiorentina, che lo pagò sugli 11 milioni di euro un paio d’anni fa ma quantomeno per sfoltire la rosa un prestito è una soluzione credibile: su di lui ci sono proprio l’Anderlecht, che l’aveva già accolto nella passata stagione, e la neo promossa Cremonese.