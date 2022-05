La Fiorentina vuole regalare a Italiano un pezzo da novanta: per l’attacco spunta il nome di Cavani

Nel prossimo mercato estivo la Fiorentina dovrà intervenire in diversi reparti per rinforzare la squadra. Uno dei ruoli più importanti in tal senso è senza dubbio quello dell’attaccante, con i tifosi viola che dopo l’addio di Vlahovic si aspettano un grande colpo.

A tal proposito, gazzetta.it rilancia un nome che senza dubbio farebbe sognare Firenze. Trattasi di Edinson Cavani, attaccante uruguaiano che a fine stagione si svincolerà dal Manchester United. A 35 anni, El Matador potrebbe anche decidere di chiudere la carriere in Sudamerica ma la Fiorentina potrebbe avere le armi giuste per convincerlo.

Su tutte un’eventuale partecipazione a una competizione europea, ma non solo. D’altronde Cavani è stato grande protagonista in Serie A con le maglie di Palermo e Napoli, e non è escluso che l’idea di tornare nel campionato che lo ha lanciato possa affascinarlo. Per adesso si tratta solo di un’idea, ma la Fiorentina potrebbe provarci davvero per regalare un colpo da novanta a Vincenzo Italiano.