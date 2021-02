La Fiorentina vuole rinnovare il contratto di Dragowski, ma su di lui c’è il forte interesse del Borussia Dortmund. Ecco la valutazione della società viola

Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, la Fiorentina vorrebbe rinnovare il contratto al suo portiere Bartłomiej Drągowski fino al 2025. Su di lui però, come vi avevamo anticipato qualche settimana fa (LEGGI QUI), c’è anche il forte interesse del Borussia Dortmund che lo vorrebbe per la prossima stagione. La valutazione economica della Fiorentina per il portiere polacco si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

