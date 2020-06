La Fiorentina vuole tenersi ancora più stretto Castrovilli: Nuovo rinnovo e ingaggio da top Player

Gaetano Castrovilli è felice in viola e per lui indossare la maglia numero 10 sarebbe davvero qualcosa di speciale. È legatissimo a Firenze e alla società che lo ha lanciato ad alti livelli. E quindi anche per questo, nonostante abbia rinnovato ad ottobre fino al 30 giugno 2024, c’è la volontà di tenerlo ancora più stretto alla Fiorentina. Con un nuovo contratto, da fare con calma, da giocatore di primissima fascia: stipendio ancora più importante e allungamento della scadenza al 2025. E questo sarebbe un segnale forte anche per chi negli ultimi mesi ha manifestato il proprio interesse provando a sondare il terreno. Tanti club in serie A sarebbero pronti a fare un grande investimento su Castrovilli. La Juventus e l’Inter in primis, ma alla lista potremmo aggiungere anche il Napoli. La Fiorentina però non ha mai fatto un prezzo, perché considera Gaetano incedibile. E quindi tutti i corteggiamenti sono stati rispediti al mittente. Anche alla luce di ciò, la società viola sta studiando la formula giusta per consolidare un rapporto che già viaggia a gonfie vele. A riportarlo è La Repubblica.

