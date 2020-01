La Fiorentina Women’s beffata in extremis dalla Roma. E la Juventus è sempre più lontana…

Beffa clamorosa per le ragazze della Fiorentina Women’s, che in casa della Roma si sono fatte riprendere in extremis. Le viola erano passate in vantaggio con De Vanna, raggiunta dal gol di Thestrup. Al 78′ però Breitner ha segnato il gol del 2-1, facendo pensare a tre punti già in tasca. Al 90′, però, è arrivato il clamoroso pareggio della Roma su calcio di rigore con Andressa. Pareggio amaro dunque per la Fiorentina, che rimane al secondo posto con 29 punti ma vede la Juventus sempre più lontana.