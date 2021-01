La Fondazione Bioarchitettura soddisfatta: “Il Min. Franceschini ha difeso l’opera di Nervi. Ora il Comune si adoperi per riqualificarlo”

Continuano ad arrivare pareri e opinioni dopo la comunicazione di ieri del Mibact, stavolta dalla Fondazione Italiana Bioarchitettura che si è espressa così: “La Fondazione Italiana Bioarchitettura esprime soddisfazione circa l’esito della risposta del Ministero sulla richiesta di intervento sullo Stadio Franchi. Soddisfatti perché l’applicazione delle nuove disposizioni di legge hanno trovato da parte del Ministero e del Ministro Franceschini un rigoroso e fermo intervento a difesa dei valori storici e monumentali dell’opera architettonica di Nervi, affinché non ne sia smantellata o sezionata o degradata la prestigiosa progettualità. Questa Fondazione quindi si augura che finalmente ora lo Stadio Franchi venga interessato dalle necessarie opere, urgenti, di ripristino e riqualificazione architettonica e funzionale. A tal fine fa appello in primis al Sindaco Nardella e al Consiglio Comunale affinché lo Stadio Franchi, come opera pubblica e come inestimabile progetto che ha segnato la storia dell’architettura del ‘900, sia oggetto di un pieno confronto e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per attivare, in modo concordato e condiviso, un progetto straordinario di rinnovamento e riqualificazione che veda come esito finali un concorso pubblico internazionale che segua le indicazioni emerse e provveda alla definizione del progetto esecutivo”.

