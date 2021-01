La Fondazione Bioarchitettura: “Soddisfatti della posizione di Nardella e del concorso internazionale. Siamo pronti a sostenere l’iter per il nuovo Franchi”

Non si è fatta attendere la risposta della Fondazione Italiana Bioarchitettura, che ha risposto alla conferenza stampa del sindaco di Firenze, Dario Nardella, sul futuro del Franchi.

Questo il comunicato: “La Fondazione Italiana Bioarchitettura esprime convinto consenso e apprezzamento verso la odierna posizione assunta dal Sindaco di Firenze Nardella, che con molta chiarezza ha annunciato il piano d’intervento del Comune che prevede una prima riqualificazione urgente dello Stadio Franchi e contemporaneamente l’avvio del concorso pubblico internazionale per la completa ristrutturazione dello Stadio, coniugando la tutela dell’opera architettonica di Nervi con le necessarie attualizzazioni tecnologiche e funzionali nel pieno rispetto della sostenibilità sia economica che ambientale. Siamo particolarmente lieti che prima con il Ministro Franceschini e ora con il Sindaco Nardella l’amministrazione dello Stato abbia ripreso il totale controllo del futuro dello Stadio, nell’interesse appunto del bene comune e del patrimonio pubblico, e quindi sia dei tifosi che di tutti cittadini di Firenze e italiani. Siamo altresì particolarmente soddisfatti della scelta del concorso pubblico a livello internazionale che possa quindi richiamare all’opera i migliori professionisti mondiali così come merita l’opera del Nervi e la città di Firenze. Siamo finalmente giunti ad un definitivo momento di chiarezza, che auspicavamo, e siamo quindi molto fiduciosi che dopo molte sterili ed inopportune polemiche sia giunto il tempo del fare e del fare bene. In questo positivo quadro la Fondazione Italiana Bioarchitettura si mette a disposizione per accompagnare e sostenere con convinzione questo futuro iter progettuale ed amministrativo”.