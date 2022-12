La formazione ufficiale del Borussia Dortmund: Brandt e Adeyemi guidano i gialloneri

Seconda gara di giornata per il Borussia Dortmund, che affronterà la Fiorentina con un undici molto intrigante, con la consueta dose esagerata di talento distribuita specialmente in fase offensiva. In particolare occhio ai vari Brandt e Adeyemi, nazionali tedeschi così come il difensore Schlotterbeck. Con loro anche gli olandesi Malen e Braaf.

Questa la formazione ufficiale dei tedeschi: Lotka, Schlotterbeck, Papadopoulos, Schulz, Semic, Ozcan, Gurpuz, Brandt, Adeyemi, Malen, Braaf.