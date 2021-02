La formazione ufficiale della Fiorentina: A tutto Luci, Spalluto ancora out

Tra poco più di un’ora la Fiorentina Primavera scenderà in campo contro l’Atalanta in una gara valida per il campionato di categoria. L’allenatore gigliato Aquilani ha scelto l’undici iniziale per questo match che poi è lo stesso che abbiamo visto a Ferrara contro la Spal con l’eccezione del portiere (questa volta tocca a Luci). Ancora una volta out Spalluto che sconta la sua seconda giornata di squalifica.

Questa la formazione della Fiorentina: Luci, Frison, Ponsi, Chiti, Fiorini, Corradini, Pierozzi, Bianco, Munteanu, Agostinelli, Di Stefano. All.: Aquilani.