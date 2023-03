La formazione ufficiale della Fiorentina: Aquilani ritrova Martinelli tra i pali e sceglie Romani al posto di Lucchesi. Conferma per Vitolo, davanti il tandem collaudato

Da pochi minuti, sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina e Frosinone Primavera che scenderanno in campo a Firenze alle ore 11. Aquliani ritrova Martinelli a difesa della porta viola dopo l’assenza causa convocazione under 17 (dove ha conquistato il pass per i prossimi europei), mentre Romani prende il posto dello squalificato Lucchesi nella difesa a tre. In avanti, la coppia d’attacco è formata dal collaudato duo Toci-Distefano.

FIORENTINA: Martinelli, Romani, Amatucci, Di Stefano, Berti, Vitolo, Favasuli, Toci, Gentile, Kayode, Comuzzo. A disp.: Vannucchi, Dolfi, Elia, Biagetti, Capasso, Sene, Presta, Falconi, Chiesa, Vigiani, Nardi, Harder. All.: Alberto Aquilani.

FROSINONE: Palmisani, Kamensek, Selvini, Cangianello, Condello, Maestrelli, Errico, Ferrieri, Peres, Afi, Maura. A disp.: Stellato, Di Chiara, Rosati, Milazzo, Jirillo, Stefanelli, Gomes, Pozzi, Macej, Gozzo, Pera, Voncina. All.: Giorgio Gorgone