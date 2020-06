La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: c’è ancora Ceccherini, centrocampo rivoluzionato con Ghezzal e Badelj. Davanti Cutrone preferito a Vlahovic

Tra circa un’ora la Fiorentina scenderà in campo all’Olimpico contro la Lazio. Una partita fondamentale da entrambe le parti: i biancocelesti per non perdere definitivamente il treno Scudetto, i viola per ritrovare tranquillità e morale. Ecco dunque gli undici titolari a cui si affida Iachini per provare ad espugnare un campo complicato, dove la vittoria dal 2016:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Lirola, Ghezzal, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Ribery. All. Beppe Iachini

Questa invece la formazione della Lazio (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Bastos, Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony, Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi