La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: con Vlahovic e Ribery finalmente c’è Callejon. Pulgar in regia, out Borja Valero

Alle ore 15 la Fiorentina scenderà in campo a San Siro contro il Milan. Partita importantissima per la squadra di Prandelli, che vuole bissare il successo in Coppa Italia. Ecco dunque gli undici scelti dal tecnico viola per tentare l’impresa contro la capolista della Serie A:

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Pulgar, Amrabat, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Ribery.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Theo Hernandez; Saelemaekers, Calhanoglu, Tonali, Kessie; Diaz, Rebic.