La formazione ufficiale della Fiorentina contro il Lugano: torna Jovic dal primo minuto. Gollini tra i pali, Barak in mezzo al campo

Tra poco, alle ore 18, andrà in scena l’amichevole fra Fiorentina e Lugano allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Contro gli svizzeri, mister Vincenzo Italiano opta per l’ormai classico 4-2-3-1 composto da Gollini in porta, Dodo e Terzic sulle corsie laterali e Milenkovic–Igor come coppia centrale. Davanti alla difesa agiranno Amatucci e Duncan, mentre dietro alla punta si muoverà Barak. Tridente d’attacco composto quindi da Ikoné, Jovic e Saponara.

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amatucci, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Jovic. All.: Italiano.

Lugano (4-2-3-1): Saipi; Arigoni, Hajrizi, Mai, Daprelà; Doumbia, Mahmoud; Macek, Bottani, Amoura; Celar. All.: Croci-Torti.