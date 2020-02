La formazione ufficiale della Fiorentina: esordio per Duncan, Badelj sostituisce Pulgar. Davanti Chiesa con Vlahovic

Tra circa un’ora la Fiorentina scenderà in campo a Marassi contro la Sampdoria. Una sfida molto importante in chiave salvezza, soprattutto dopo le vittorie di Lecce e Genoa ieri. Ecco dunque le scelte di mister Beppe Iachini, gli undici titolari a cui si affiderà per cercare di portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic.